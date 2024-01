Nozze Mateen del Brunei e Anisha | il primo abito da sposa è da mille e una notte

(Di martedì 9 gennaio 2024) Finalmente è stato svelato ildadiRosnah binti Adam, convolata acol Principe del, Abdul, con una cerimonia che ha avuto inizio il 7 gennaio e si conclude il 16. Dieci giorni per dirsi sì con un matrimonio fastoso che va al di là di ogni immaginazione. E illook dellace ne dà un assaggio.del, ildaPer essere precisi, quello indossato daRosnah non è esattamente uno dei suoi outfit da, ma un look pre-matrimoniale. La futura moglie del Principe...

