Non solo Amici e Sanremo 2024 | la vulcanica show-woman ora diventa anche imprenditrice beauty

(Di martedì 9 gennaio 2024) Impegnatissima in televisione (ade prossimamente a) e pure a teatro (nel musical Rapunzel), Lorella Cuccarini ha inaugurato l’anno con una linea skincare sostenibile, pensata per le esigenze della pelle a tutte le età. Lorella Cuccarini applauditissima nel ruolo di Gothel in “Rapunzel” X Leggi...

L’influencer Chiara Ferragni è indagata a Milano per truffa in relazione all’inchiesta sul pandoro Balocco e la beneficenza . Ma oltre alle uova di ... (open.online)

Non è solamente Davide Faraoni l'unico obiettivo della Fiorentina per quanto riguarda la corsia destra. Secondo quanto raccontano... (calciomercato)

leggi anche Come richiedere la legge 104 Detrazione spese riparazione auto con la legge 104 È possibile portare in detrazione Irpefle spese per l'acquisto del mezzo di trasporto, ma anche i ...... anche sesembrerebbero mancare delle divisioni all'interno della maggioranza per questa scelta. per fare poi ritorno nella legislatura seguente alla Camera dove però è rimastoper due anni. ...Il nuovo studio sulle microplastiche nelle bottiglie d'acqua rivela che i frammenti possono essere fino a 370 mila e soprattutto nanoplastiche ...L’ex campione olandese ricorda il fuoriclasse tedesco scomparso ieri all’età di 78 anni dopo una lunga malattia ...