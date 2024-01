“Non può gridare alla gogna” Suor Monia affonda Chiara Ferragni

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Sul caso, indagata dprocura di Milano con l’accusa di truffa aggravata, perAnnaAlfieri “dobbiamo tenere distinti i piani”. Il primo riguarda “le aziende” e su questo “la magistratura farà il suo corso e noi siamo garantisti fino all’ultimo“. Il secondo piano invece riguarda la società e i commenti si possono fare eccome. “Qui sta crollando, per fortuna, il modello Ferragnez – spiega a Quarta Repubblica la religiosa delle Marcelline – Ho conosciuto i coniugie Fedez in occasione della consegna dell’Ambrogino d’oro. Ebbi chiaro che eravamo di fronte ad un modello che si era proposto come opinion leader, fondato su un moralismo esasperato che li portava a essere giudici non dei fatti ma delle persone”. I Ferragnez ...