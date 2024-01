“Non la sopporto” Letizia “accoglie” Beatrice e ci fa vergognare ancora una volta

(Di martedì 9 gennaio 2024)Petris, anche per via della dolorosa dipartita di suo padre, sarebbe dovuta essere la concorrente più empatica nei confronti diLuzzi, ed invece… “Non lae ci faLa concorrente del Grande Fratello, in più d’una occasione, ha dimostrato scarsa sensibilità e assenza di empatia. Nel corso dell’ultima... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Letizia Petris , anche per via della dolorosa dipartita di suo padre, sarebbe dovuta essere la concorrente più empatica nei confronti di Beatrice Luzzi , ed invece "la" Letizia "accoglie" Beatrice e ci fa vergognare La concorrente del Grande Fratello, in più d'una occasione, ha dimostrato scarsa sensibilità e assenza di empatia. Nel corso dell'ultima ..."Ioaccetto il cambiamento dei rapporti:quando nascono con una grande passione e finiscono in una sorta di incomunicabilità . Se ci si annoia,bisogna accettarlo per forza: i ...La Petris è scoppiata a piangere e all’orecchio di Paolo Masella ha detto: «Non la sopporto. Ha toccato il mio unico punto debole». Ma non erano amiche Gender e utero in affitto. Il Papa scomunica la ...“Non la sopporto” Letizia Petris “accoglie” Beatrice Luzzi al Grande Fratello e ci fa vergognare ancora una volta, ecco il video.