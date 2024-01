Non è Beatrice che deve fare pace con la Casa ma la Casa che deve fare un passo avanti verso di lei

Nella puntata del Grande Fratello in programma per questa sera, lunedì 8 gennaio 2024, Beatrice Luzzi farà il suo rientro come concorrente dopo aver ... (donnapop)

Letizia Petris nutre ancora del risentimento per Beatrice Luzzi e lo ha mostrato in una conversazione con Fiordaliso e Vittorio Menozzi dicendo che ... (anticipazionitv)

Nessun provvedimento per gli altri concorrenti, in particolare per quelli che hanno mostrato scarsa sensibilità nei confronti di. "ci saranno squalifiche in atto ,ce ne frega ...Delusione da parte di quella fetta di pubblico che avrebbe gradito un rimprovero nei confronti di chiha dimostrato empatia quandoha abbandonato la casa.Il Grande Fratello ha accolto la richiesta di Beatrice Luzzi, quella di rientrare dentro la Casa del Grande Fratello. Lo fa a sorpresa, uscendo dalla porta rossa del confessionale. Una decisione non..Alfonso Signorini delude tutti. Dopo le polemiche dei giorni scorsi e la richiesta da parte del pubblico del Grande Fratello di prendere provvedimenti nei confronti di alcuni ...