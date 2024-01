No | in Italia non è cresciuto esponenzialmente il numero di under-42 deceduti per malore

Leggi su facta.news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il 31 dicembre 2023 è stato pubblicato su Facebook un post dedicato ai «ragazzi (al di sotto dei 42 anni)»negli anni tra il 2021 e il 2023. Secondo l’autore del post, le persone morte in questa fascia d’età sarebbero state 180 nel 2021, 604 nel 2022 e 1.342 nel 2023. Nei commenti al post viene specificato che i dati in questione farebbero riferimento a «malori» registrati in, ma la fonte di queste informazioni non viene mai esplicitata. Secondo il contenuto social, nel 2022 si sarebbe registrato un aumento di mortalità per questa fascia di età pari al 235 per cento rispetto all’anno precedente. Nel 2023, sempre rispetto al 2021, l’aumento sarebbe stato invece del 645 per cento. Il contenuto oggetto di analisi è infondato. Innanzitutto, il contenuto in questione fa parte di uno specifico filone di disinformazione, ...