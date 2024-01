Neymar in soccorso dell’amico Dani Alves | 150mila euro e il suo avvocato per il processo

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Rinchiuso nel carcere Brians 2 di Barcellona dal 20 gennaio 2023, il prossimo mesedovrà difendersi dalle accuse di aggressione sessuale sporte da una ragazza di 23 anni nelche inizierà il 5 febbraio nel tribunale catalano. La vittima ha chiesto un risarcimento diper le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dal presunto stupro in discoteca. L’accusa comporterebbe per l’ex terzino verdeoro una condanna a 12 anni di reclusione. Secondo quanto riportano i media brasiliani,avrebbe chiesto aiuto al suo amico ed ex compagno di squadraper far fronte alsia dal punto di vista finanziario che legale. L’ex Psg e Barcellona, attualmente all’Al-Hilal ma infortunato, avrebbe ...