Neymar e la tragica festa di Capodanno in mare | il giallo della morte di un youtuber VIDEO

(Di martedì 9 gennaio 2024) Pubblicato il 9 Gennaio, 2024 La grandecheaveva organizzato sulla nave MSC Preziosa è finita in tragedia. Carlos Candreva è morto. Loe dj brasiliano è stato dichiarato morto dalla Marina Militare, dopo sette giorni di ricerche infruttuose del suo corpo, così come riportato dai media brasiliani o da The Sun. I fatti si sono verificati lo scorso 30 dicembre, quando il 32enne creatore di contenuti, che era fra gli ospiti del fuoriclasse carioca, si è lanciato indal 15° pianonave. Il motivo? Sembrerebbe essere stata una discussione con la sua compagna, la moVitoria Bárbara Momenso. Secondo quanto dichiarato dalla moa Metropoles, la coppia aveva una relazione aperta, cosa che ha dato origine a un attacco di ...

Ne parla Guez di questi duelli, ma con pietà, non infierisce sullavicenda di questo ... Rivelino, Zico, Ronaldo, Ronaldinho,, tutti quanti, da bambini, hanno fatto il loro apprendistato ......la sua star di Friends e amico nella vita reale Matthew Perry stava bene prima della sua... Articoli più letti Lasciarsi subito dopo la nascita di un figlio comee Bruna Biancardi. Cosa ...Um passageiro a bordo do MSC Preziosa caiu no mar neste sábado, durante a viagem do cruzeiro 'Réveillon em Alto Mar', que partiu do Porto de Santos com destino a Angra ...Gente como a gente: nesta sexta-feira, 29, Nadine Gonçalves foi flagrada em um ônibus após ter saído do Ney em alto mar, cruzeiro de seu filho, Neymar Jr. A mãe do jogador esteve presente durante os t ...