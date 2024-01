Nel 2025 l’Italia dovrà riprendersi tonnellate di scorie scorie radioattive dalla Francia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 gennaio 2024) Se il governo di Giorgia Meloni non troverà un accordo con quello francese, a Natale delEmmanuel Macron farà un bel regalo radioattivo al nostro Paese: ci manderà, infatti, qualche tonnellata dialtamente, tra queste il Plutonio weapon grade, cioè adatto alla fabbricazione di bombe atomiche, e Uranio fissile, nuovo carburante per centrali nucleari. Nelscadrà l’accordo con Parigi madifficilmente avrà già realizzato il sito di stoccaggio per leCosa se ne faràdi altre, tra le quali il temibile Plutonio, un elemento che resterà altamente radioattivo per 2.500 anni e che nessuno sa ...