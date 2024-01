Nargi convoca i commercianti in vista di Eurochocolate

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUn tavolo di confronto con gli esercenti del capoluogo indel grande appuntamento con “”, in programma ad Avellino dal 9 al 14 febbraio prossimi. L’Assessorato alle Attività produttive del Comune di Avellino, guidato dal vicesindaco Laura, ha scritto a tutti i, per coordinare ogni genere di iniziativa che possa accompagnare la città verso quello che si configurerà come l’evento più prestigioso dell’anno. L’appuntamento è fissato per l’11 gennaio, alle ore 15, nella Sala consiliare di Palazzo di Città. La sede istituzionale per eccellenza del Comune di Avellino per una riunione operativa di grande valenza., evento di caratura internazionale dedicato al cioccolato, nel 2024 spegnerà le sue prime 30 candeline. La grande novità ...