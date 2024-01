Napoli «vittima di nostalgia dello spallettismo e di incapacità nel voltare pagina» So Foot

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) Anche all’estero fa notizia il crollo del. In Francia è il portale Soha puntare la lente d’ingrandimento sul club di De Laurentiis. I tre ceffoni presi dal Torino hanno messo in luce tutte le lacune della squadra adesso allenata da Mazzarri. “Dispiace per questa debacle, ma soprattutto per una prima parte di stagione mediocre, per non dire caotica. Dopo lo scudetto vinto la scorsa primavera, ilha dovuto affrontare due partenze significative: quella di Luciano Spalletti e soprattutto, non bisogna dimenticare quella del ds Cristiano Giuntoli. Otto mesi dopo, i napoletani non hanno ancora digerito gli addii. I successori, Garcia e poi Mazzarri, sono arrivati con due filosofie distinte. Il tecnico francese avrebbe voluto continuare il gioco sviluppato dal suo predecessore, ma le sue idee non sono mai sbocciate. ...