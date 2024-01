Napoli | spunta un altro nome | Meluso vuole strapparlo a Giuntoli

(Di martedì 9 gennaio 2024)di mercato fuori uscito sponda. Guerra aperta, ora, fra Mauroe Cristianoper il profilo. Si è ormai entrati nel pieno del calciomercato invernale e delle varie news inerenti a possibili innesti squadra per squadra. Lo sa benissimo il, che dopo Mazzocchi punta alla chiusura di due colpi in centrocampo nonché uno in difesa, dopo le prestazioni che cominciano ora ad essere alquanto pesanti e ripetitive. Proprio dell’ultim’ora, quindi, gli aggiornamenti sponda metà campo dove, oltre a Smardzic e Soumare,avrebbe sondato un ulteriore. Il tutto, come piano B verso la complicata trattativa con Leicester e Siviglia per il francese, che ha portato ora ilin rotta di collisione con la ...

... corteggiato anche da Milan e Roma , era accomodato in tribuna per assistere alla partita tra Torino e. Un'occasione per studiare i suoi futuri calciatori Chissà.però un retroscena. ...E dopo Brassier,il nome di Radu Dragusin, centrale del Genoa forte fisicamente, in ... La chiave per il sorpasso a Tottenham e'Dragusin, il Milan in pole. Un sorpasso targato Colombo': ...Gianluigi Longari ha parlato ai microfoni di Sportitalia, durante lo Speciale CalcioMercato: Longari su Dragusin "Il Genoa ha un accordo con il Tottenham per Dragusin ma c'è stato un inserimento del B ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...