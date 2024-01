Napoli | sfuma definitivamente Dragusin | si prova il doppio affare con l’Udinese | Samardzic e Nehuen Perez

(Di martedì 9 gennaio 2024) Gianluca di Marzio in collegamento con la trasmissione di calciomercato di Sky Sport ha fatto il punto sulla situazione delle trattative aperte del. «Tramontata la pista. Ilha fatto un’offerta di 20 milioni inserendo Ostigard e Zanoli, però il Genoa preferisce un’operazione solo cash e il Tottenham ha offerto 25 milioni più 5 di bonus. Cosa manca per chiudere? Nelle ultime ore il Bayern sta tempestando gli agenti del calciatore e il Genoa promettendo di fare un’offerta superiore al Tottenham. Al momento non è pervenuta e il tempo stringe, o arriverà nella notte o il giocatore domani partirà per Londra». Alternativa per il mercato del«Ilprenderà sicuramentee poi come sostituzione di Draguin vorrebbe...

Si muove ila caccia di soluzioni, si avvicina Lazar Samardzic : gli azzurri hanno trovato l'accordo con l'Udinese per la cifra di 20 milioni di euro di parte fissa più ulteriori 5 di bonus, resta soltanto ...Calciomercato, aggiornamenti Rai Sport ! Il giornalista Ciro Venerato commenta i movimenti delsul mercato nel corso del TG Sport. Trattativa- Samardizc : " Settimana decisiva per Samrdzic al. In agenda una nuova call tra Pozzo e De Laurentiis per limare bonus, rate ed eventuale percentuale su futura rivendita (che però non ...Sorpasso: il Bayern Monaco ha superato il Tottenham nell’asta che si è scatenata per Radu Dragusin, il difensore romeno del Genoa protagonista di un grande girone di andata.StampaIl ritorno allo stadio di Danilo Iervolino non coincide con un risultato positivo. Beffa finale al 91° e torti arbitrali. La Salernitana mastica amaro dopo aver assaporato la vittoria contro la ...