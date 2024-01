Napoli-Samardzic | oggi incontro decisivo | si può chiudere con l’Udinese a 25 milioni

(Di martedì 9 gennaio 2024) Previstol’trae il padre-agente diperl’affare: si può trovare l’accordo conpuò essere il giornoper l’approdo di Lazaral. Come riferisce Sky Sport, è in programma untra la dirigenza azzurra e il padre del talento serbo, che ne cura anche gli interessi. L’obiettivo è trovare la quadra definitiva perl’affare. Conproprietaria del cartellino l’accordo potrebbe essere trovato sulla base di 25tra parte fissa e bonus. Più complessa la trattativa con l’entourage, con cui vanno limati gli ultimi dettagli su stipendio e diritti di ...

Dragusin, Soumarè: giocatori spaventati dal tunnel della squadra.ancora in piedi: oggi incontro con il padre manager, cifre e dettagli Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW manca l'ultimo dettaglio, relativo alla commissione da dare al padre , prima della definitiva fumata bianca. Le ...Domenica, poi, la partenza per l'Arabia per la Supercoppa Italiana 8) Si attendono novità nella trattativa Samardzic - Il centrocampista dell'Udinese continua a essere uno dei principali obiettivi di ...Prosegue la trattativa tra il Napoli e Lazar Samardzic per l'arrivo del centrocampista al club azzurro.