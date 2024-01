Napoli-Samardzic | accordo vicino ma trattativa bloccata | ADL vuole anche il difensore Perez

Nuova svolta sul caso Samardzic. Il padre è oggi atteso in Italia per continuare il filone di colloqui con il Napoli, che non molla l’obiettivo di ... (spazionapoli)

La "Gazzetta dello Sport" scrive: " È il giorno più atteso per il mercato del: oggi arriverà in Italia Mladen, papà di Lazar e co - agente del centrocampista dell'Udinese. ...Alternativa per il mercato del"Ilprenderà sicuramentee poi come sostituzione di Draguin vorrebbe Nehuen Perez, giocatore da alcuni anni in Italia, che sta facendo molto ...Napoli vicino a Samardzic dell'Udinese ma l'affare è bloccato: De Laurentiis vuole anche il difensore Perez per chiudere il doppio colpo.Koné, che piacere al Napoli come vice Anguissa, è nel mirino anche della Juventus e di alcune squadre straniere ...