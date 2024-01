Napoli | l' unico vero colpo che serve è un dirigente valido

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Continua il duello a distanza tra Inter e Juventus. Alla 19esima , l'Inter batteva a San Siro ilna (2-1) e si assicurava il titolo di campione d'inverno,meritato, perché ha fatto più gol delle altre, ne ha subiti meno e il suo Lautaro è il capocannoniere del campionato (14 gol). Non è stata certo una bella Inter quella vista contro ilna, ma alla fine ha vinto , nonostante un pessimo secondo tempo condito oltretutto da grandi polemiche arbitrali. Mentre la Juventus andava a vincere a Salerno con tanta fatica, contro un avversario ridotto in 10 per tutto il secondo tempo, causa l'espulsione di Maggiore che aveva portato in vantaggio la Salernitana al 40'. È ormai diventata una prerogativa dei bianconeri vincere spesso di corto muso, alla fine, mettendo in campo la rabbia dei suoi giocatori quando devono perseguire un obiettivo e faticano a ...