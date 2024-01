Napoli | la figlia di Carmine Giuliano lancia il profumo dedicato al boss di camorra

Pubblicato il 2 Dicembre, 2023 Per ben tre volte il suo cuore si è fermato. E per tre volte i sanitari dell’Ospedale del Mare di Napoli l’hanno ... (dayitalianews)

... nelladella Belle Époque, splendono i teatri e il cinematografo. Il grande attore comico ... Decide di realizzare la parodia di Ladi Iorio , tragedia del più grande poeta italiano del ...Leggi Anche: da Maradona a Lavezzi, le relazioni pericolose tra calciatori e camorristi L'... E da quel soprannome 'O lione' suaNunzia Giuliano - star di Tiktok , i suoi video totalizzano ...Protagonista della nuova puntata di “DAZN Got Game”, il vodcast condotto da Pierluigi Pardo e Matteo Gandini, Nicola Akele ha parlato di come si senta pronto a difendere il titolo di campione in caric ...“Acquistando questo profumo state dando rispetto a mio padre. Voi avete ricevuto rispetto dal mio papà frutto di ciò che il mio papà ha seminato", questo lo slogan usato via social ...