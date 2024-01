Napoli | il retroscena sul ritiro | cosa ha chiesto la squadra a De Laurentiis

Ilè in ritiro: punitivo, terapeutico, magari taumaturgico . Si vedrà. E lo è già da ieri sera, subito dopo l'allenamento andato in scena nel pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno: i ...Atteso possibile rilancio del Bayern Monaco Ilè fermo all'offerta formulata nei giorni ... Indosserà la maglia numero 3 Vai alla Fotogallery Ildel Milan In questo scenario anche il ...Domenica il Napoli partirà per Ryhad dove si giocherà la Supercoppa Italiana con la sfida contro la Fiorentina del 18 gennaio per la semifinale. Come scrive l'edizione odierna del Corriere del ...Ultimo tentativo del Napoli per blindare Piotr Zielinski, promesso sposo dell'Inter. Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica ...