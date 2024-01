Napoli | Il Mattino | De Laurentiis pronto a offrire 8 milioni a stagione a Conte | no secco dell’allenatore

(Di martedì 9 gennaio 2024) Aurelio Desarebbe stato disposto a tutto pur di vedere Antoniosulla panchina del, ma l’allenatore non sembra volerne sapere. Lo riporta Il, che ha svelato un retroscena secondo cui il presidente delsarebbe statopersino ad acntare le richieste del tecnico pugliese, offrendogli un contratto di 3 anni e mezzo a 8di euro a. Un tentativo ormai disperato visto il momento difficile che stanno vivendo i partenopei, sempre più in difficoltà e lontani dalle posizioni di vertice. Il quotidiano ha inoltre aggiunto che non si è trattato di una mancanza di rispetto nei confronti dell’attuale allenatore Walter Mazzari, ma di un semplice accelerare i tempi visto che ...

A rivelarlo è Il, che ha svelato le mosse del presidente del, intenzionato a dare un'altra svolta subito dopo la sconfitta di Torino , inaspettata per dimensioni e modalità. A ......del presidente (fonte Il) lasciando però aperta la trattativa per la prossima stagione . 1 /173 Previous La proposta di De Laurentiis L'allenatore leccese era stato accostato al...Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha tentato l'ultimo disperato assalto ad Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino nella sua edizione odierna, non è stata una mancanza di ...L'Albergo dei Poveri per il Goethe Institut partenopeo. Questa la proposta fatta dal ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che ieri, al Collegio Romano ha incontrato Claudia Roth, ...