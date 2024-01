Napoli | idea Koné per il ruolo di vice Anguissa Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilha bisogno di risorse in difesa e a centrocampo per colmare alcune lacune date dagli infortuni e dalle assenza dovute alla Coppa d’Africa. Proprio per quest’ultima ilperderàe secondo ladello Sport, la società starebbe valutando di sostituirlo condel Borussia. “Intanto per ildiè stato fatto un sondaggio perdel Borussia Monchengladbach” A centrocampo, continuano le trattativa per Samardzic Samardzic: il padre agente è in Italia per definire l’accordo con De Laurentiis () Ilè in trattativa con l’Udinese per l’acquisto di Lazar Samardzic. Oggi è finalmente arrivato il giorno dell’arrivo in Italia del padre agente, che ...