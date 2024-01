Napoli | De Laurentiis voleva mandare la squadra in ritiro domenica

Calciomercato- Nuovo tentativo partenopeo per Antonio Conte , ma il tecnico avrebbe rifiutato ancora: lo rivela Libero . Panchina, Deci riprova per Conte Considerata l'immensa crisi in cui il suoè sprofondato, Aurelio Desi sarebbe mosso di nuovo per l'ex Ct mettendo sul piatto un contratto ...Sul Corsport. Ha perduto il controllo dele ora se ne sta in Spagna. Sicuri che Samardzic sia l'acquisto che serva alDevuole fare da solo e non ingaggerà mai un uomo che sa di calcio. A scriverlo è Mimmo Carratelli sul Corriere dello Sport. Adagiatosi in uno stato di rilassatezza totale dopo l'...Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, De Laurentiis vorrebbe regalare Samardzic a Mazzarri prima di Napoli-Salernitana. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo ...La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli, soffermandosi su quello in entrata.