Napoli | arriva il rilancio disperato per Zielinski

Continua il momento nero in casa Napoli. Ancora un risultato negativo, questa volta il ko in trasferta contro il Torino che relega gli azzurri... (calciomercato)

Emergenza a centrocampo , non solo Samardzic. Il Napoli pensa ad un altro colpo a sorpresa dalla Bundesliga . Una stagione da dimenticare per il ... (spazionapoli)

Napoli scommette su Gianluca Petrachi come DS e Antonio Conte come allenatore. La svolta di mercato potrebbe riportare i partenopei al ... (napolipiu)

Tutti in ritiro . Per volere della società. Il Napoli da stasera si chiuderà in un hotel di Pozzuoli fino alla sfida di sabato prossimo contro la ... (feedpress.me)

Il rilancio era atteso ed è arrivato: il, cioè De Laurentiis , ha provato a riaprire la trattativa con Piotr Zielinski , contratto in scadenza il 30 giugno e dunque lo status di svincolato dall'inizio di gennaio in assenza di rinnovo,...Atteso possibile rilancio del Bayern Monaco Ilè fermo all'offerta formulata nei giorni ... il Milan ha ufficializzato l'acquisto di Terracciano dal Verona:a titolo definitivo per ...Napoli, le contraddizioni di De Laurentiis De Laurentiis è ... che bisognerà essere trasparenti per spiegarsi perché sia stato ceduto Elmas prima che arrivasse un mediano; perché ogni rinnovo ...A Radio Crc nel corso della trasmissione Si Gonfia la Rete è intervenuto Gianni Ambrosino, direttore di Canale 21 ...