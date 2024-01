Napoli | anche Sudakov nel mirino | bisognerà battere la concorrenza del Manchester City

In casa Italia si chiude con un bilancio in perfetta parità, con 6 vittorie ed altrettante sconfitte la prima giornata delle qualificazioni degli ... (oasport)

Con la partenza di Anguissa per la Coppa d’Africa, il Napoli ha bisogno di un vice che possa sostituirlo in queste settimane. Si parla di un ... (ilnapolista)

Il Napoli può rifondare in nome dell’intelligenza e della competenza Il Napoli di oggi non è più una squadra . Non è solo questione di risultati e ... (terzotemponapoli)

Il Mercato invernale rappresenta un’importante occasione per Aurelio De Laurentiis per rimediare a qualche problema strutturale della squadra. ... (dailynews24)

Saranno protagonistigli spettatori presenti in sala, che attribuiranno con il loro voto il premio del pubblico. Nella prima serata verranno proiettati: THE DELAY Mattia2022 15 min. È ...Ilè ancora alla ricerca di giocatori da mettere a disposizione di Walter Mazzarri in questa ... Gli azzurri hanno vissuto una crisi di gioco e di risultati e ora cercano delle soluzionidal ...Napoli e Milan ma soprattutto i tedeschi del Bayern e gli inglesi del Tottenham. Questi ultimi due club in 24 ore si sono superati più volte con gli inglesi di Londra che avrebbero vinto la corsa ..."Il Napoli attenderà al massimo, 48 ore prima di archiviare l'idea Dragusin. Notizia comunicata ai dirigenti liguri e all'agente del difensore. Tottenham resta la prima scelta dell' ex juventino ...