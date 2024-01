Napoli | Alvino | “L’idea di Conte una suggestione mediatica”

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilstarebbe operando sul mercato in questa fase, ormai lunga, molto negativa. Nelle ultime ore diverse voci hanno impazzato, anche laAntonio. Di questo e di altro ha parlato Carlodurante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni.su“Escludo categoricamente chepossa diventare l’allenatore dele De Laurentiis sono molto amici e preferiscono restare amici. Per il prossimo anno ilvorrà ripartire con una strada nuova, come lo fu con allenatori che furono accolti con scetticismo.diè una...