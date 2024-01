Napoli | al San Carlo i Vespri in memoria delle vittime di mafia

(Di martedì 9 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLedella criminalità in Campania saranno ricordate al Teatro di Sanin occasionerecite del 24 e del 31 gennaio de ‘Isiciliani’ di Giuseppe Verdi, regia di Emma Dante. Con le immagini dei loro volti sarà allestita la sala e saranno riservati, per ognunadue repliche, 400 posti per i familiarie per le associazioni impegnate nei beni sequestrati alle mafie. L’iniziativa ‘Il Sanper il sociale. I volti dellaper un presente di legalità’ è stata illustrata dalla regista, dalla direttrice generale Emmanuela Spedaliere e da don Tonino Palmese. Nell’allestimento dell’opera – coproduzione San-Massimo di Palermo (che ha commemorato ...

... mentre dall'altro lato Fiorentina esi contenderanno l'altro posto per la finale. La ...a disposizione per la trasferta di Firenze ma potrebbe farci affidamento per la decisiva sfida diSiro ...... ore 20 e 45: l'ora e il giorno in cui la Juventus si presenterà aSiro per il ritorno dello ... Quella dello scudetto perso dalin albergo (versione Sarri), degli audio spariti (versione Le ...Nell'allestimento dell'opera - coproduzione San Carlo-Massimo di Palermo (che ha commemorato il trentennale delle stragi del 1993), a Napoli dal 21 gennaio al 3 febbraio - nella scena dei Gonfaloni ...Le scene all'Osteria Da Marcello E se per alcune scene, come quelle dei bombardamenti su San Lorenzo, è stata ricostruita una parte del quartiere nella campagna capitolina, altre sono state girate tra ...