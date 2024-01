Napoli | addio Zielinski | dice no all'ultima proposta di rinnovo | vuole l'Inter

Il futuro del c entro campista del Napoli , Piotr Zielinski, è ancora incerto. Il giocatore polacco ha il contratto in scadenza il prossimo ... (dailynews24)

Lutto a Casoria per la morte di Cosimo Boemio nota personalità politica locale. Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello del sindaco di Casoria Raffaele Bene. 'È un lutto che sento profondamente ......iltocca il punto più basso (CorSera) De Laurentiis è in vacanza in Spagna mentre il... Qualcosa doveva pur significare, come l'del d.s. Giuntoli, fermo e deciso ad ogni tentativo di ...Otto stagioni con la maglia del Napoli hanno portato tanto a Piotr Zielinski. Gioie come la vittoria dello scudetto, una crescita personale importante e un bel rapporto instaurato con i napoletani, ta ...Si è spento a 69 anni, aveva lavorato a Padova, Cittadella, Este, Rovigo e Legnago. Viveva a Villa Estense, mercoledì il funerale ...