Myrta Merlino replica a Fedez e parte il botta e risposta social

Un post Instagram dedicato a Giorgia Meloni per dire che no, "non è un paese per madri , cara Giorgia" : così Myrta Merlino si è rivolta alla premier ... (europa.today)

La notizia dell'iscrizione di Chiara Ferragni nel registro degli indagati dalla Procura di Milano per truffa aggravata, in merito alla vicenda del ... (today)

Anche l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque, il programma di informazione condotto da, ha dedicato uno spazio al caso Chiara Ferragni. L'influencer è indagata per truffa aggravata nell'ambito dell'indagine della Procura di Milano con al centro il caso del pandoro 'Pink ...Sono ormai diversi giorni chenel suo programma quotidiano in onda su Canale 5 parla della moglie di Fedez multata dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta legata all'operazione del Pandoro Balocco. Purtroppo ...Lutto della concorrete: le parole di Myrta Merlino in diretta E' terminata da poco anche questa nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E come di consuetudine ...Fedez, infatti, dice di avere da diversi giorni sotto casa un giornalista di Pomeriggio Cinque attaccando Myrta Merlino. Non finisce qui, perché la conduttrice del programma pomeridiano di Canale 5 ha ...