My Home My Destiny | la puntata più attesa del 2024 finalmente disponibile in streaming - Video Mediaset

(Di martedì 9 gennaio 2024) Preparati per un altro episodio pieno di emozioni e colpi di scena con la nuova stagione diInfinity! Scoprirai cosa riserva l'episodio inedito di oggi per i tuoi personaggi preferiti. Nel capitolo precedente, andato in onda il 9 gennaio, abbiamo assistito a uno dei momenti più difficili di Zeynep. Il suo mondo è crollato con la triste scomparsa di Mehdi. La povera ragazza sembra non riuscire a superare questo drammatico evento e si sente bloccata nella sua vita. Ma non è sola, ha al suo fianco Emine e le sue madri che cercano di darle conforto. Vivi l'emozione della nuovadiInfinity Se sei curioso di scoprire tutti i dettagli di questo episodio, non perderti ildell'ottantaduesimo capitolo della seconda stagione. Vivi ancora una volta ...

Proseguono sulla piattaforma Mediaset Infinity gli episodi della seconda stagione MyMy. Nella puntata inedita di oggi - martedì 9 gennaio 2024 - Zeynep è traumatizzata dalla violenta morte di Mehdi e sembra non riuscire ad andare avanti in alcun modo. Emine e le sue ......2024 Un posto al sole anticipazioni 9 gennaio 2024 Martina Pedretti - 8 Gennaio 2024 La Storia anticipazioni sulla seconda puntata del 15 gennaio Leila Sirianni - 8 Gennaio 2024 MyMy...My Home My Destiny 8 12 gennaio. Nel corso della settimana, Meto punta la pistola su Zeynep e la bambina, ma il proiettile colpisce Mehdi.Recovering from an ankle injury, star India pacer Mohammed Shami said his prime focus is to achieve optimum fitness keeping in mind the upcoming home Test series against ... If anything is decided by ...