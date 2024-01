Musk si droga? La definitiva risposta di Elon | “Se mi aiutassero…”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 9 gennaio 2024) Lsd, cocaina, chetamina, ecstasy e funghi psichedelici. Aggiungiamo anche la marijuana, visto che una volta si fumò un cannone in diretta su Youtube. Seè davvero in grado di reggere tutte queste droghe messe insieme, guidare una decina di aziende (X, SpaceX, Tesla, Starlink, ecc ecc), incrementare la sua ricchezza di 95 miliardi di dollari in un anno, tenere un discorso logico al palco di Atreju e non essere ancora agli arresti, forse andrebbe più studiato in laboratorio che sottoposto al tribunale dei media. Comunque, l’inchiesta del Wall Street Journal sulle presunte abitudini stupefacenti diè da rispettare, come lo sono tutte le indagini giornalistiche. Partiamo dalle accuse. Il Wsj racconta alcuni episodi: nel 2018avrebbe fatto uso di Lsd durante una festa a Los Angeles. Poco dopo avrebbe ...