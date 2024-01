Museo Liberazione | MiC | “Nominati nuovo Presidente e Cda”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il Ministero della Cultura ha proceduto al rinnovo dei vertici delstorico delladi via Tasso in Roma. Ilè il professor Roberto Balzani, ordinario di Storia contemporanea all'Università di Bologna e già sindaco di Forlì. Del Consiglio di amministrazione fanno parte: il professor Giovanni Orsina, ordinario di Storia Contemporanea alla Luiss “Guido Carli” di Roma; l'avvocato Antonella Di Castro, vicee assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Roma; la professoressa Ester Capuzzo, ordinario di Storia Contemporanea alla “Sapienza Università di Roma"; il professor Giovanni Oliva, storico già preside del Liceo classico "Massimo D'Azeglio" di Torino e assessore alla Cultura nella Giunta regionale del Piemonte presieduta da Mercedes Bresso. "Poche settimane dopo la scadenza ...

