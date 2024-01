Muore folgorato mentre fa la doccia | può capitare a chiunque

(Di martedì 9 gennaio 2024) Social.sotto la, un uomo è morto in casa durante un terribile incidente. Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda. ( dopo le foto) Leggi anche: Lutto nella musica, è morta la moglie del famosissimo cantante Leggi anche: Tragedia in Italia, una mamma si lancia dal nono piano con la figlia: le condizionisi fa la, la tragedia Un uomo è mortosi stava facendo lain casa. La terribile tragedia è avvenuta a Casarano, in via Quinto Ennio, in provincia di Lecce. La vittima aveva cinquantadue anni. I Carabinieri sono sul posto per svolgere tutti i rilievi del caso.Tragedia nel leccese, uomosotto laUn uomo di ...

A ritrovare il corpo senza vita dell'uomo, un 52enne, il fratello. Sul posto sanitari del 118 e militari dell'Arma dei ...CASARANO - Ha cercato il fratello per diverso tempo, non vedendolo né sentendolo fin dal mattino. Nessuna risposta al telefono e, alla fine, quando ormai si era fatto buio, si è insospettito, ...Un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa . E’ accaduto nel pomeriggio a Casarano in via Quinto Ennio. La vittima è Rocco De Nuzzo di 52 anni. Da quanto si apprende, sarebbe… ...Un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa . E’ accaduto nel pomeriggio a Casarano in via Quinto Ennio. La vittima è Rocco De Nuzzo di 52 anni. Da quanto si apprende, sarebbe… ...