Moto G34 5G | è ufficiale in India | specifiche | prezzo e disponibilità

(Di martedì 9 gennaio 2024) Quest’oggi 9 gennaio, è stato ufficialmente lanciato inl’ultima offerta economicaG34 5G. Il device è dotato di un display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+, di una configurazione a doppia fotocamera e di un sensore di impronte digitali montato lateralmente per motivi di sicurezza. Il telefono è poi alimentato dal processore octa-core Snapdragon 695 di Qualcomm abbinato a 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Detto ciò, andiamo a vedere insieme i dettagli delle, compresi i prezzi e la. IlG34 5G misura 162,7×74,6×8mm per 180gr. di peso; il device presenta un display LCD IPS da 6,5 pollici, risoluzione HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, rapporto di aspetto 19:9, luminosità di 500nit. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm ...

