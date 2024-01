Morgan Algeri | l' ex | “L' auto aveva un guasto | partiva all’improvviso ” | la sorella | “Tutto in mano alla procura”

Morgan Algeri era un pilota , è morto in un incidente con il suo suv Mercedes , finito nel lago di Como . Accanto a lui in auto c'era Tiziana Tozzo, ... (ilgiornaleditalia)

«Ho perso non solo un amico e un socio , ma anche un fratello. Ci sentivamo tutti i giorni, anche sabato, e non sapevo avrebbe trascorso la serata a ... (ilmessaggero)

... portando con sé i corpi di, 38 anni, sub e istruttore di volo, e di Tiziana Tozzo , 45 anni, di Cantù. I due erano al loro primo appuntamento quando è avvenuta la tragedia. Ora una ...Dentro, 38 anni, pilota di aerei, e Tiziana Tozzo, 45 anni, operaia in una grossa azienda del Comasco, separata da qualche tempo e madre di un ragazzo adolescente, non ce l'hanno fatta ...È quella di un guasto all'auto l'ipotesi più accreditata per spiegare l'incidente che sabato scorso a Como ha provocato la morte di due persone, Morgan Algeri, 38 anni di Brembate Sopra (Bergamo) e ...Incidente Lago di Como, ecco le ipotesi al vaglio degli inquirenti. Sotto la lente degli investigatori il possibile guasto meccanico ...