Monza | sospiro di sollievo per Di Gregorio | nessun lungo stop

Leggi su calcionews24

(Di martedì 9 gennaio 2024), notizie confortanti su Di: il portiere rimarrà fermo per un mese, ma non ci sono rischi di unopiùIlpuò tirare un parzialedi. Michele Didovrà sì stare fermo per almeno un mese, ma l’infortunio patito contro il Frosinone non si è rivelato una frattura del legamento crociato, ma una lesione muscolare alla coscia. Come riportato da Tuttosport il portiere dei brianzoli era volato a Barcellona per un consulto privato con il professor Cugat, un luminare in materia che ha subito tranquillizzato giocatore e club. Anche in chiave mercato cambiano le priorità di Galliani, che dopo l’infortunio aveva iniziato a monitorare vari sostituti, come Berisha dell’Empoli e Silvestri dell’Udinese, oltre ...