Monza scatenato sul mercato prima dell’Inter! Un obiettivo del Torino

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilsi prepara alla sfida contro l’Inter in programma sabato alle 20:45 e continua a lavorare sul. Così dopo aver ingaggiato Daniel Maldini, prosegue la ricerca sul. Secondo quanto riportato su Sky Sport, la dirigenza brianzola punta un talento del. NUOVO– Ildopo aver ingaggiato Daniel Maldini dall’Empoli, punta un nuovosulla trequartidella sfida contro l’Inter in programma sabato. Ile ilstanno continuando a trattare: la richiesta del club granata, al momento, è alta. L’attaccante serbo è ai margini da diversi mesi ed è sceso in campo soltanto una volta nell’ultimo mese, nel finale di-Udinese. Inter-News - Ultime ...

La squadra di Palladino espugna il Bentegodi e sale a quota 16 punti in classifica, agganciando la Lazio. Quarta sconfitta consecutiva per i gialloblù (itasportpress)

Le accese proteste che José Mourinho hanei minuti finali, ma per lo più in tutta la partita dell'Olimpo contro l'Atalanta, hanno ... Fiorentina, Genoa, Lazio, Lecce, Milan,, Napoli, ......convalidato il gol del 2 - 1 che era da annullare per una gomitata di Bastoni e hannouna ... in- Juve era l'arbitro che concesse un angolo che non c'era e dal quale nacque il gol del ...Calciomercato live, tutte le news di oggi lunedì 8 gennaio 2024: Djalò ai dettagli con la Juventus, Conte torna di moda per il Napoli, il Bayern Monaco si fionda su Radu Dragusin.Nell'ultimo turno di Serie A Davide Frattesi è sicuramente l'uomo immagine dei minuti finali di Inter-Verona che segnando ha portato ...