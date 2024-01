Monza | in arrivo ‘vecchia’ conoscenza del Milan! Esordio con l’Inter?

Leggi su inter-news

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ilin vista della partita conavrà un rinforzo in più. Secondo le ultimissime indiscrezioni di Sky Sport, infatti, una vecchiadel Milan approderà in biancorosso: Daniel Maldini lascia l’Empoli e raggiunge Palladino NUOVO INNESTO – Neldi Raffaele Palladino, che sabato ospiteràcapolista, potrebbe giocare un nuovo innesto. Si riuniscono infatti Adriano Galliani e Maldini, ma ovviamente si tratta di Daniel figlio di Paolo ex capitano del Milan. L’attaccante di proprietà rossonera, che ha giocato i primi sei mesi in prestito ad Empoli, disputerà la seconda parte di stagione con la maglia del. Già domani è prevista la firma.proprio contro? Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...