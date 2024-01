Montalto | dalla Regione 18 900 euro per la biblioteca comunale

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 9 gennaio 2024), 9 gennaio 2024-L’Assessorato alla Cultura con grande soddisfazione rende noto che laLazio – con determinazione n. G17709 del 29/12/2023 – ha finanziato, dichiarando ammissibile, il progetto presentato dal Comune per la realizzazione di attività di ammodernamento e implementazione di servizi ed eventi presso la. L’importo del finanziamento, ripartito su due linee di intervento, è pari ad € 13.500,00 per spese correnti relative ad attività ed eventi ed € 5.400,00 per spese in conto capitale finalizzate ad acquisti di beni ed attrezzature necessarie. Questo contributo per un totale di € 18.900,00 è significativo per il Comune e costituisce un ulteriore input per l’Amministrazione, già impegnata a partire dallo scorso anno, con eventi ed attività, ...