Mo | Società Prigionieri | ' 5 755 palestinesi arrestati dal 7 ottobre'

... il rilascio degli ostaggi e dei, il rispetto del diritto umanitario per evitare ... ristabilendo così le condizioni per la costruzione dipacifiche e democratiche. Noi, come ...E continua: "Le vacanze di Natale non devono renderegli studenti, ma devono essere ... ha detto con sicurezza la psicoanalista Adelia Lucattini , componente dellaPsicoanalitica ...