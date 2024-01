Mo | Hamas distrugge un carro armato israeliano a sud di Khan Younis

12 dic 12:35 L'Onu : "A Gaza c'è l'inferno in Terra" Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) Philippe Lazzarini ... (247.libero)

Gaza - l'Iran avverte : 'Israele non potrà mai distruggere Hamas'

Parole di fuoco. "Persino se gli Usa e Israele continuassero la guerra a Gaza per 10 anni non sarebbero in grado di distruggere Hamas, perché Hamas è ... (247.libero)