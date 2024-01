Mo | Fratoianni | ' a question time chiederemo se c' è piano italiano per stop carneficina'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 gennaio 2024) Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo sapere se, da parte di Italia e Ue esistano, e in cosa consistano, undiplomatico ed una azione politica concreta per fermare laa Gaza, liberare gli ostaggi israeliani, per una sicurezza duratura sia per il popolo israeliano che per quello palestinese al quale vanno assicurati stessa dignità e diritti". È la domanda che Alleanza Verdi Sinistra, primo firmatario Nicola, porrà domani pomeriggio mercoledi 10 gennaio al governo nel corso dela Montecitorio in diretta tv su Rai3. "Secondo l'Unicef, la Striscia di Gaza - si legge nell'interrogazione a risposta immediata - è il luogo più pericoloso al mondo per un bambino. A poco più di tre mesi dal terribile attacco terroristico compiuto da Hamas nei confronti di Israele il 7 ...