Mirko Brunetti dopo il GF ha le idee chiare e rivela i suoi futuri obiettivi

(Di martedì 9 gennaio 2024)risponde alle curiosità dei fan e per la prima voltaha iniziato questo 2024 concedendosi una meravigliosa vacanza sulla neve con due ex gieffini, Angelica e Marco. L’ex gieffino è uscito dalla Casa del Grande Fratello lo scorso 9 dicembre e intanto continua a seguire il reality show, ieri sera in diretta ha affrontato dallo studio un nuovo confronto con Giuseppe Garibaldi. Leggi anche –> Amici, Zerbi convoca gli allievi: il motivo svelato nel daytime L’ex gieffino risponde ai fan… Nelle ultime ore, l’ex gieffinoattraverso le sue stories Instagram si è divertito a rispondere alle domande e curiosità deifan. Tra le tantissime domande, il buon ...

Il post puntata del Grande Fratello ha sollevato non pochi dubbi in molti concorrenti. A scatenarli sarebbero state le parole di, l'ex gieffino il quale è intervenuto ancora ieri sera per dire la sua contro Giuseppe Garibaldi . In modo particolare, sarebbe stata una frase a scatenare i dubbi di alcuni suoi ex ...Durante l'ultima puntata del Grande Fratello ,ha provocato, con le sue parole, un vero e proprio scombussolamento tra i concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini . GF,provoca la preoccupazione ...Greta Rossetti prende una importante decisione verso il suo ex Mirko Brunetti dopo la puntata in onda ieri sera ..."Fuori ci odiano", dubbi al Grande Fratello dopo l'intervento di Mirko: le paure di Rosy, Perla e Letizia, cosa è successo nel post puntata.