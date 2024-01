Ministra Tedesca | “Gaza e Cisgiordania appartengono ai palestinesi”

(Di martedì 9 gennaio 2024) Ladegli EsteriAnnalena Baerbock dichiara: “ai” LaAnnalena Baerbock è andata in visita in Egitto. Questa è chiaramente parte della sua missione in Medio Oriente. Laha affermato che la Striscia die laal popolo palestinese” (Fonte: ANSA) Germania ed Egitto sono della stessa opinione: Su questo punto Germania ed Egitto “sono d’accordo”, ha detto Baerbock, dopo aver incontrato al Cairo il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Lo scrive la Dpa. Annalena Charlotte Alma Baerbock è una politica, dal 2018 presidente del partito ...

"Lo dico chiaramente - ha sottolineato la ministra - che non accettiamo lo spostamento forzato dei palestinesi, nè a Gaza nè in Cisgiordania. Dobbiamo affermare invece che i palestinesi hanno ...