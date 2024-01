Milly Carlucci | chi sono i tre giudici del suo nuovo programma

MILLY CARLUCCI , dopo le meritate vacanze, è già al lavoro per il suo NUOVO SHOW che illuminerà il venerdì sera di RAI1 per cinque puntate in ... (bubinoblog)

MILLY CARLUCCI , dopo le meritate vacanze, è già al lavoro per il suo NUOVO SHOW che illuminerà il venerdì sera di RAI1 per cinque puntate in ... (bubinoblog)

Consia Paola che Simona hanno potuto mostrare un lato che non hanno avuto modo, in passato di mostrare. Nessuno si aspettava, infatti, che oltre che brave conduttrici, Paola e Simona ...E in questa circostanza ha rivelato che i programmi di Carlo Conti,, Antonella Clerici sono stati i più apprezzati dal pubblico a casa: Inutile poi dire che lo show più seguito in ...Simona Ventura non si ferma più: sarà la giurata del nuovo programma del sabato sera di Rai Uno In queste ultime settimane sono girate diverse ...Sono pronti i palinsesti Rai della prima serata del 2024, dove non mancano riconferme ma anche novità, alcune delle quali anticipate da vari siti nelle ...