Milleproroghe | Manzi PD | “Il governo metta risorse per il personale ATA”

(Di martedì 9 gennaio 2024) "Con il PNRR sono state stanziate ingentiper la trasformazione delle classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento, per la creazione di laboratori per le professioni digitali del futuro e per promuovere un programma di formazione alla transizione digitale delscolastico. Le scuole hanno potuto richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva diA.T.A. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo. Sono state assunte circa 9.000 unità ditra assistenti tecnici e amministrativi e collaboratori scolastici. Ma adesso il MiM ha deciso inspiegabilmente di non prorogare le 3166 unità diamministrativo e tecnico di lasciare alle scuole la possibilità di attivare nuovi incarichi in ...

This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1374 partners, to show you relevant ads based on your i ...