Milan | Terracciano | “Ho iniziato da centrocampista Idolo Kobe Bryant”

Filippo Terracciano , ufficializzato oggi dal Milan come nuovo acquisto, ha saluta to il Verona attraverso i propri social (pianetamilan)

2024-01-08 21:28:16 In tema di news di calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il Corriere dello Sport: Filippo Terracciano é ... (justcalcio)

Filippo, nuovo giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni diTv dopo la firma sul suo nuovo contratto Filippo, nuovo giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni diTv dopo la firma sul suo nuovo contratto. Ecco le sue dichiarazioni. ...Calciomercato, caccia al difensore dopo Gabbia eIla caccia di un difensore in questa sessione di calciomercato invernale (mentre si raffredda la pista per un attaccante visto il rendimento di Luka Jovic), al di là del rientro ...I rossoneri impiegheranno tutto il budget di gennaio per un altro centrale. Il giovane bomber serbo sarà il secondo extra-comunitario ..."Sono stato accolto in maniera fantastica". È un Filippo Terracciano su di giri quello che si presenta ai microfoni dei canali ufficiali ...