Milan | Tassotti | «Theo Hernandez centrale come Maldini? C’è una differenza fondamentale tra di loro»

(Di martedì 9 gennaio 2024) Le parole di Mauro, ex difensore del, sul reparto arretrato dei rossoneri, che Pioli sta rivoluzionando con risultati positivi Da grande difensore qual è stato, e da bandiera delnonché grande conoscitore dell’ambiente, Mauroviene interpellato da La Gazzetta dello Sport a proposito di un reparto che Stefano Pioli ha dovuto ridisegnare nell’ultimo periodo causa assenze e che sta offrendo risposte positive. IL VOTO A– «Un buon voto, senz’altro, anche se aspetterei test più impegnativi per promuoverlo definitivamente. Di sicuro devo ammettere che vederlo in quella posizione mi ha sorpreso: non ci avrei pensato». LUI EHANNO FATTO I CENTRALI – «Ma ildi oggi difende in maniera ...

L’ Emergenza in casa Milan è diventata seria, quali soluzioni per uscirne? Va detto che finalmente in fondo al tunnel iniziano a intravedersi ... (dailymilan)

Mauro Tassotti , ex giocatore del Milan ed ex vice allenatore rossonero, dà un consiglio di mercato al suo ex club: "A gennaio va... (calciomercato)

, Costacurta si avvicinano molto alla figura del campione. Oggi non ci sono campioni alma ritorno su questo argomento dopo. Lautaro e Rabiot hanno avuto uno stesso iter anche piuttosto ...... Pallone d'Oro per più anni nelberlusconiano, non è mai capitato. E probabilmente, ieri sera, arrivato in tribuna a San Siro insieme con la moglie, e in compagnia di Mauroper ...Sulla questione si è espresso anche Mauro Tassotti, intervistato da La Gazzetta dello Sport ... non ci avrei pensato. Ma il Milan di oggi difende in maniera differente: più che di reparto, si lavora ..."Toro, decollo in corso" è il titolo scelto da Corriere Torino per raccontare la svolta che si sta vivendo dalle parti del Filadelfia. E i numeri danno ragione al tecnico e ...