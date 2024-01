Milan | Popovic è sbarcato in Italia

Quella di oggi non sarà in casa Milan soltanto la giornata di Filippo Terracciano. Per il club rossonero saranno ore caldissime anche... (calciomercato)

Lilian Brassier , Jhon Durán e Matija Popovic , tre nomi in orbita Milan per questo Calciomercato invernale. Ecco come stanno le cose (pianetamilan)

In più Duran, da extracomunitario, andrebbe a occupare l'ultimo slot disponibile in questa stagione per ilche, a sua volta, sta attendendo la scelta definitiva di Matija, classe 2005, ...Mercato, offerta pere le novità su Krunic Il, in questa sessione di mercato, ha ancora a disposizione uno slot da destinare a un calciatore extracomunitario e questa casella ...Tutto fatto tra il Milan e Matija Popovic: il trequartista serbo classe 2006, che ha stregato i rossoneri con le sue prestazioni negli ultimi Europei Under-17,.sistemerà gli ultimi dettagli e poi firmerà il suo nuovo contratto con il Milan per cinque stagioni. Si tratta di un interessante rinforzo in prospettiva per il Diavolo che sta lavorando su Popovic da ...