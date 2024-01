Milan | Maignan | “Siamo una famiglia | voglio vincere più trofei possibile qui”

Leggi su sportface

(Di martedì 9 gennaio 2024) Il portiere delMikeha rilasciato un’intervista a GQ Italia in cui parla di sé stesso e della squadra: “Non mi sento un portiere spettacolare: cerco di fare le cose nel modo più semplice. Qual è la qualità più importante che deve avere un calciatore nel mio ruolo? La mentalità. La mia filosofia, scritta anche sui miei guanti e sui miei scarpini, è “foi discipline travail patiente et humilité”. Significa “fede, disciplina, lavoro, pazienza e umiltà”: è questa la mia mentalità quotidiana“. Se si sente o meno il miglior portiere del mondo: “Non ti dirò di no. Ci sono un sacco di portieri molto forti in circolazione, per questo continuo a lavorare sodo. Io comunque guardo solo me stesso: conosco le mie potenzialità, il meglio che posso dare“.ha poi proseguito: “Sono una persona sicura di ...