Milan | Maignan | “Ci sono tanti portieri forti | ma so delle mie potenzialità”

Mike, estremo difensore del, ha rilasciato un'intervista nel corso della quale ha toccato diversi temi rossoneri: le parole Per carisma, carattere mostrato dentro e fuori dal campo, per la ...Il portiere delMikeha rilasciato un'intervista a GQ Italia in cui parla di sé stesso e della squadra: ' Non mi sento un portiere spettacolare: cerco di fare le cose nel modo più semplice possibile. ...Il Milan non può trattenere il nuovo acquisto. Ecco di chi si tratta e perché non darà una mano a Pioli per la rincorsa in campionato.Il portiere del Milan Mike Maignan ha rilasciato una lunga intervista al magazine GQ Italia, su i suoi futuri obbiettivi nel Milan e non solo.