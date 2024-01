Milan | Loftus-Cheek | 'Carichi per l'Atalanta Ibra un idolo | d'accordo con le sue parole'

( 4 - 2 - 3 - 1 ): Maignan; Calabria, Simic, Theo Hernández, Álex Jiménez; Musah, Reijnders; Pulisic,- Cheek, Leao; Jovi. All.: Pioli. La probabile formazione dell'Atalanta. D'altra ......: Mirante (Maignan), Calabria, Kyer, Gabbia, Theo, Rejinders, Musah, Pulisic, Leao,, Jovic. Atalanta: Musso, Scalvini, Dijmsiti, Kolasinac, Ruggeri, De Roon, Ederson, Zappacosta, ..."Siamo molto motivati per questa partita, specialmente dopo che abbiamo perso contro l' Atalanta in campionato. Ora abbiamo l'opportunità di rigiocarla e di vincerla". Il centrocampista del Milan Rube ...Quarti di finale di Coppa Italia, a San Siro arrivano i bergamaschi. In campo alle 21:00 Milan-Atalanta vediamo le probabili formazioni delle due squadre.